MS Saúde realizou as primeiras 29 cirurgias oftalmológicas

O Projeto ‘MS Saúde: Mais Saúde, Menos Filas’ realizou as de pterígio (membrana que cresce em volta dos olhos) em pacientes de seis municípios no último sábado (8), no Hospital da SIAS (Sociedade Integrada de Assistência Social), em Fátima do Sul. Além disso, teve mutirão de consultas de pré-operatório nos municípios de Bataguassu e Santa Rita do Pardo.

Para a diretora-geral de Gestão Estratégica da SES (Secretaria de Estado de Saúde) e coordenadora do MS Saúde, Maria Angélica Benetasso, “o atendimento foi rápido, com qualidade, atendimento humanizado”. “O acolhimento feito pelos profissionais desses municípios aos pacientes que vieram de outras cidades e isto foi bem positivo e todos saíram muito satisfeitos”.

A diretora executiva do Hospital SIAS, Rosa Conceição da Costa Villas Boas, destaca a importância da realização das cirurgias eletivas. “Fazer parte de um projeto como o MS Saúde é extremamente gratificante, pois temos a oportunidade de contribuir com a qualidade de vida das pessoas no que diz a respeito à saúde e cumprir com a nossa missão de ser um hospital resolutivo e humanizado”.

Na ocasião foram atendidos no Hospital da SIAS pacientes dos municípios de Aral Moreira, Caarapó, Caracol, Ivinhema, Taquarussu e de Fátima do Sul. Dos 34 pacientes indicados para fazer a cirurgia de pterígio, cinco não compareceram.

No final do mês de junho, 99 pacientes passaram por avaliação de pré-operatório no hospital de Fátima do Sul, deste total: 57 pacientes receberam a indicação médica para a realização da cirurgia de pterígio, 27 outros tipos de encaminhamentos e 15 faltaram a consulta médica.

