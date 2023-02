Governo reajusta em 15% salário de professores da Rede Estadual

Professores que lecionam na categoria normal médio e magistério, na REE (Rede Estadual de Ensino), vão receber reajuste de 15% e o novo salário será de R$ 4.420,55 que será pago de forma retroativa. A alteração salarial foi publicada no DOE (Diário Oficial do Estado) na edição de hoje (2), em Mato Grosso do Sul.

No dia 16 de janeiro a alteração foi exposto pelo MEC (Ministério da Educação) que aplicou o reajuste aos profissionais que trabalham 40 horas semanais.

O salário atual de professores efetivos da REE que cumprem às 40h é de R$ 10.318.18, esses, segundo a SED (Secretaria de Educação), não serão inclusos neste benefício já que, o salário no Estado é considerado o maior pago para professores da educação básica no país.

O governador Eduardo Riedel (PSDB), afirma que um dos principais compromissos da atual gestão é, justamente, a educação. “É inegociável nosso compromisso com a educação em Mato Grosso do Sul. A valorização dos profissionais é parte fundamental deste compromisso”, disse o governador.

As aulas na Rede Estadual começam em 23 de fevereiro, nas 348 escolas nos 79 municípios do Estado. O início da preparação dos educadores acontece de 6 a 13 de fevereiro.

Com os kits escolares já adquiridos, o governo garante 486 mil uniformes, além de 192,8 mil kits de materiais escolares. Cada estudante tem direito em receber duas camisetas e os que estudam nas séries finais recebem junto duas bermudas.

