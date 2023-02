Saída para Aquidauana apresenta maior variação no preço dos combustíveis

O Procon de Mato Grosso do Sul divulgou nesta quarta-feira (1) mais uma pesquisa de preços de combustíveis para Campo Grande, dessa vez na região da saída para Aquidauana, onde houve a maior diferença nos preços até agora.

Foram visitados nove postos, no 30 de janeiro em curso, verificando valores de comercialização nas formas de pagamento (à vista em dinheiro, cartões de débito e de crédito) de produtos como gasolina, etanol e diesel S 500 e S 10, comum e aditivados, totalizando 8 itens pesquisados.

Na rota da região da saída para Aquidauana, a maior variação foi de 11,44%, em relação ao etanol comum, pagamento no crédito. O maior valor encontrado foi R$ 4,09 em posto rua Duque de Caxias, Jardim Vera Cruz e o menor valor de R$ 3,67 em posto na rua Yokoama, e posto na avenida Engenheiro Amélio Carvalho Bais, Vila Dr. Jair Garcia.

A menor variação (1,70% ) foi constatada na gasolina aditivada para o pagamento em dinheiro e débito, sendo o maior valor de R$ 5,38 na avenida Duque de Caxias, Bairro Serradinhoe o menor valor de R$ 5,29 na avenida Duque de Caxias, Jardim Vera Cruz e em posto da região do Imbirussú avenida José Barbosa Rodrigues.

A pesquisa completa pode ser conferida aqui.

