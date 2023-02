Ao chegar em casa, idoso é rendido e mantido em cárcere por casal

Na noite de ontem (1º), um idoso, de 64 anos, foi vítima de roubo e cárcere privado no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O caso ocorreu por volta das 20h, quando o homem chegava em casa.

Conforme o relato do morador, ele estava entrando em sua residência quando foi abordado por um casal, que apontaram uma arma de fogo para a vítima.

Com isso, os bandidos exigiram que o idoso fosse para dentro da casa e pegasse dinheiro. Eles ainda mantiveram a vítima por aproximadamente 7 horas em cárcere privado.

O casal fugiu levando R$ 150 da vítima. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol com roubo triplamente qualificado.

