Mais uma mensagem de Jesus para mim, para você, do livro “Eu e Ele”

Mais uma mensagem de Jesus para mim, para você, do livro dele “Eu e Ele” de Gabrielli Bossis, número marginal 54

Filho, eu tenho os olhos fixos em ti, esperando que venhas a mim. Vejo-te em tuas lutas: sendo assim, chama-Me, Eu quero lutar ao teu lado. Vejo a tua dor: por consequência, chama-Me, Eu quero te consolar, porque sei das tuas lágrimas e quero enxugá-las. Eu sei das tuas preocupações com a tua família e Eu quero resolver estes problemas. Sei também que precisas de amor, então chama-Me, uma vez que é Meu desejo te preencher com o Meu Amor.

Mas também olho fixo em ti, porque espero um consolo. Estou cansado porque espero o amor dos Meus filhos, mas nem sequer se esforçam por me conhecer, por dar um passo em minha direção. Ao menos tu venhas a mim. Por ser Deus e Pai, também desejo o amor, desejo o encontro, desejo ser notado. Não é este o desejo de todo pai? Não foi esta palavra colocada na tua boca quando Meu Filho o ensinou a rezar o Pai-nosso? És meu filho e tenho os olhos fixos em ti, esperando que venhas a mim. Meu Coração de Pai suspira por isto. És único para mim e, consequentemente, ninguém conseguirá ocupar o lugar que só você pode ocupar em Meu Coração.

Dá-Me o teu coração, tenho os olhos fixos em ti, esperando que venhas a Mim. Sei da tua solidão e quero fazer companhia para ti. Saiba que Eu também estou só, por isso te peço que Me faças companhia e não haverá mais solidão nem para ti, nem para mim.

E Eu te garanto que será um encontro de amor, de cura, de libertação, e enfim, juntos, nos amaremos. Venha filho, tenho os olhos fixos em ti, e suplico a tua presença, o teu sim ao Meu chamado de Pai.

E eu, Padre Rosenei, te digo: vá a Santa Missa quando puder. Se confesse, caso haja necessidade, para que Jesus não tenha que ficar, por causa do teu pecado mortal, do lado de fora do teu coração. Vá adorá-Lo! E se você não puder, da sua casa, fique fazendo a companhia para Jesus na sua oração. Console Jesus, ame Jesus e se deixe ser amado por Ele. Ah, não esqueça de tua Mãe. Ela também te ama e igualmente espera a tua companhia.