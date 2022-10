Irmãs criam Studio Sister’s Hair e se tornam caso de sucesso no empreendedorismo

De um salão improvisado, localizado no bairro Caiçara, para uma equipe altamente especializada, na área nobre. Esse foi um dos avanços do Studio Sister’s Hair. De família simples e do interior do Estado, as irmãs Tatiani Souza Rabelo de Carvalho, 43 anos, e Tatilaine Souza Rabelo, 41 anos, se tornaram referência no ramo da beleza, em Campo Grande. Elas são proprietárias de duas unidades localizadas em dois Comper, nas avenidas Tamandaré e Mato Grosso.

O caminho foi árduo até chegar à realização de um espaço sofisticado e luxuoso. As “Tati’s” trabalhavam de carteira assinada. Em 2008, elas, que têm mais outras três irmãs, tiveram a ideia de montar um salão de beleza.

As outras duas irmãs mais velhas gostaram da ideia. Já a caçula, que estava na faculdade, não quis participar do futuro projeto.

A partir disso, elas [as quatro irmãs] começaram a fazer cursos para especialização de cabelo, depilação, manicure, entre outros. Após algum tempo, começaram a atender na própria residência, no Caiçara, por um ano.

“As pessoas nos davam oportunidade, pois sabiam que estávamos começando. Era feito com carinho, mas era tudo improvisado. Mas os clientes sabiam que tínhamos vontade de crescer. Tivemos de aprender muito”, conta Tatiani.

Com os atendimentos, o sonho do primeiro salão foi realizado com um dinheiro guardado e um pouco de empréstimo que conseguiram. As irmãs montaram a primeira unidade na Rua Padre João Crippa.

Segundo Tatilaine, o espaço era pequeno e elas mesmas tiveram de fazer tudo. “Como não tínhamos dinheiro, tivemos de fazer desde o acabamento, melhorar a calçada, entre outras coisas.”

“No primeiro dia de atendimento, não tínhamos um dinheiro. O caixa estava vazio”, acrescenta a irmã. Ela ainda brincou dizendo que não tinham nem pensado no preço de cada procedimento.

No primeiro salão, as quatro irmãs ficaram por cinco anos. Após esse período, decidiram se separar e, as “Tati’s” receberam uma proposta de migrar o projeto de salão de beleza para o Comper Hiper Center Euler de Azevedo, localizado na Avenida Tamandaré. Em fevereiro de 2013, as sócias abriram definitivamente o salão. “Quando abrimos a unidade tinha apenas quatro lojas no Comper, sempre falo que ‘nós fundamos’ o supermercado”, diz Tatilaine.

Com a mudança de endereço e com a nova oportunidade de movimentar o setor de salão de beleza na Capital, os cadastros de clientes passaram de 1 mil para 7 mil e proporcionaram uma mudança de 100% para renda fixa. “Empreender dói muito, ainda mais em Mato Grosso do Sul. Mas não desistimos, pois gostamos muito dessa área e também temos a oportunidade de gerar empregos na cidade, que é algo que nos deixa muito felizes com cada pessoa que trabalha com a gente”, salienta Tatilaine. Atualmente, o salão possui 11 funcionárias.

Dificuldade

Durante a pandemia da COVID-19, fazer as unhas, depilar, retocar os cabelos foram interrompidos. Conforme a 2ª edição da pesquisa “Impactos do coronavírus sobre o comércio de bens e serviços de Mato Grosso do Sul: cenários, perspectivas e percepções de empresários e consumidores”, realizada pelo IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio), em parceria com o Sebrae-MS, mostra-se que 81% dos empreendedores do setor afirmam que tiveram queda no faturamento no Estado.

Para as irmãs, não foi diferente. Tatiani conta que os atendimentos tiveram a redução de 40%. “Foi uma época difícil, pois, tivemos que diminuir todos os gastos e todo dinheiro que entrava era voltado para o salão de beleza.” Ainda destacou que não precisou demitir nenhum funcionário. E agradece que, após a pandemia, o setor voltou ao normal e as duas conseguiram dobrar a porcentagem que perderam.

Oportunidade

Neste ano, Tatiani e Tatilaine foram convidadas para abrir uma nova unidade do salão de beleza no Hiper Center Comper, que fica localizado no bairro Jardim dos Estados. “Tivemos de amadurecer a ideia, vimos que seria uma grande chance de oportunidade e garantir mais um aumento na clientela.”

“Um tempo atrás, uma mulher que veio para o atendimento disse que, para não tomar remédio antidepressivo, ela veio no salão. Queremos continuar garantindo um bom atendimento e ao mesmo tempo um espaço de acolhimento para as mulheres”, diz Tatilaine.

O novo projeto do Studio Sister’s Hair foi inaugurado em setembro.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado do MS

