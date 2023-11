Palestras do “Pequenas Atitudes, Grandes Resultados” ganham apoio da CDL-CG

Como sempre tem feito ao longo dos últimos anos, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG) participa mais uma vez de programação técnica voltada ao empreendedorismo e qualificação profissional. Desta vez, a CDL está apoiando o pitch de palestras rápidas que será realizado na segunda-feira (27) e quarta-feira (29). O projeto “Pequenas Atitudes, Grandes Resultados” será um evento online com temáticas relacionadas a Recursos Humanos Empreendedor, Marketing Digital, Excelência no Atendimento ao Cliente e Abordagem & Vendas.

Serão dois dias de transmissões ao vivo pelo Facebook do jornal eletrônico Campo Grande News e no canal do Youtube @dendryrios. “Neste fim de ano temos que nos unir aos empreendedores para ampliar o conhecimento de modo que possam prosperar cada vez mais nos negócios. Junto com a CDL vamos qualificar empreendedores e seus colaboradores para que turbinem o atendimento, vendas, marketing e, principalmente, como montar um time de sucesso para o fim de ano e o início de 2024”, explica Dendry Rios, que coordena o projeto.

Além do coordenador, ministram as demais palestras Claudio Ribas (especialista em PNL, facilitador, palestrante e leader coach), Márcia Scherer (comunicadora, empreendedora e especialista em marketing digital) e o administrador Paulo Roberto Jara (administrador, treinador de equipes de alta performance, gestor em diversos setores empresariais, entre eles processos e atendimentos).

De acordo com o presidente da CDL, Adelaido Villa, “é importante que a classe empresarial invista em conhecimento e compartilhe com sua equipe. Uma empresa, seja pequena ou grande, precisa de mão de obra qualificada e este projeto vai proporcionar isso, mesmo porque os palestrantes são renomados e possuem gabarito para compartilhar o conteúdo com quem realmente quer se destacar no mundo dos negócios. E a CDL mais uma vez se faz presente na agenda de empreendedorismo”, afirma o líder classista.

No primeiro dia, 27 de novembro, serão apresentados os temas Excelência no Atendimento e Marketing Digital. Já no segundo dia, 29 de novembro, são a vez da Abordagem & Vendas e Recursos Humanos Empreendedor. Cada conteúdo terá a duração de 25 a 30 minutos com início sempre às 19 horas (horário de MS).

“É nessa hora que os especialistas em gestão e negócios, e a CDL, devem fazer a diferença. Sabemos como ajudar empresários, colaboradores e o próprio desenvolvimento do Estado. Temos que estar a frente desse tipo de projeto. Aproveito para agradecer o apoio da CDL e FCDL que juntas têm realizado um trabalho exemplar de fomento ao empreendedorismo da Capital e do Estado”, finaliza Dendry Rios.

