CNDL lança plataforma que conecta Federações e CDLs

Com o objetivo de criar um ambiente digital de integração entre Federações e CDLs de todo o país, a CNDL acaba de lançar o projeto “Espaço CDLs”. A plataforma inovadora funcionará como uma área de compartilhamento única de informações entre as entidades do Sistema CNDL, que possibilitará aos usuários uma maior integração das informações institucionais e a centralização de informações.

Dentro do “Espaço CDLs”, as entidades poderão compartilhar informativos, conteúdos, pesquisas, campanhas, entre outras informações oficiais do Sistema CNDL. “O propósito do projeto é proporcionar às Federações recursos que possibilitem a estreita interação e um elo mais sólido com as suas respectivas CDLs. A plataforma faz parte do projeto de evolução tecnológica do Sistema CNDL, oferecendo solução para uma integração eficiente entre as entidades”, destaca o presidente da CNDL, José César da Costa.

Para a CDL ter acesso ao seu respectivo usuário basta entrar em contato com a Federação do estado. A CNDL já está disponibilizando para cada Federação um usuário administrador onde será possível realizar o cadastro de outros usuários tanto para a própria entidade quanto para as CDLs vinculadas.

