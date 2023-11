Decisão sem torcida: final do campeonato feminino amador mantém restrição

A final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Feminino Amador, agendada para às 15h deste sábado (25), não terá a presença de público, conforme determinação do Ministério Público Estadual. A partida decisiva entre Operário e Corumbaense definirá a equipe vencedora do torneio, com a possibilidade de disputa de pênaltis em caso de empate.

O Ministério Público encaminhou um ofício à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul na noite da última sexta-feira (24), orientando a entidade a proibir a entrada de torcedores, seguindo a mesma medida adotada nos jogos da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A federação argumenta que a competição feminina é amadora, ao contrário da masculina, que é profissional e cobra ingressos.

O MP destacou que os laudos apresentados estão fora dos padrões estabelecidos pela Lei Geral do Esporte e pela portaria do Ministério do Esporte. A liberação dos jogos foi condicionada à ausência de público, e qualquer descumprimento pode resultar em sanções civis, criminais e administrativas para os responsáveis.

A decisão, considerada um “equívoco” pela Federação de Futebol, não pode ser revertida a tempo da final, conforme afirmou o presidente da entidade, Francisco Cezário. A programação para a partida final será mantida, apesar da impossibilidade da presença dos torcedores, frustrando a expectativa de uma grande festa para as equipes finalistas.

