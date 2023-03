Multinacional implementa Agroflorestal em Ribas do Rio Pardo

“A Suzano tem como meta retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza até 2030 em suas áreas de atuação. A implantação de sistemas de produção de alimentos orgânicos e ecologicamente corretos, e que geram renda para as comunidades, é uma das iniciativas que ajudam a concretizar essa meta”, explica Israel Batista Gabriel, coordenador de Desenvolvimento Social da Suzano.

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está oferecendo assistência técnica especializada a 87 famílias da zona rural de Ribas do Rio Pardo (MS) para implantar e aprimorar o Sistema Agroflorestal (SAF). Desde setembro de 2022, 45 famílias produtoras dos assentamentos Mutum e Avaré já adotam o sistema para comercializar parte de seus produtos em feiras e para restaurantes da região, além de fornecerem alimentos para a merenda escolar do município. Com a ampliação do projeto para o assentamento Melodia, outras 42 famílias passaram a ser beneficiadas.

A ação é adotada num espaço de 300 m² para cada família e, em cada lote, são plantadas culturas de ciclo rápido, médio e longo, como alface, rúcula, mandioca, banana e árvores frutíferas, por exemplo, que ocupam estratos diferentes e imitam, em menor escala, o que uma floresta nativa faz. Ao estimular a adoção desse sistema por famílias com aptidão agrícola na região, oferecendo todo o suporte técnico necessário, a Suzano busca contribuir para que elas possam contar com a produção agrícola durante todo ano e comercializar seus produtos no mercado local.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Suzano vai investir R$ 13,8 milhões em projetos sociais para nova fábrica de celulose