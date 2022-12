Suzano vai investir R$ 13,8 milhões em projetos sociais para nova fábrica de celulose

Serão 23 projetos voltados para educação, profissionalização e sustentabilidade

Em pleno desenvolvimento de uma unidade em Ribas do Rio Pardo, a Suzano anunciou esta semana investimento de R$ 13,8 milhões na área da educação, profissionalização e principalmente o desenvolvimento sustentável, com foco na geração de renda e consequentemente na moderação da desigualdade socioeconômica no município e região.

Ao todo serão 23 projetos a serem desenvolvidos até 2024, ano em que está previsto o início da operação da fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo. As iniciativas já começaram neste ano.

A nova fábrica de celulose da Suzano, que será instalada em Ribas do Rio Pardo, conta com investimento de R$ 19,3 bilhões. A expectativa é de gerar 10 mil empregos no pico da obra, previsto para o primeiro semestre do ano que vem.

A Suzano batizou a nova fábrica como “Projeto Cerrado”, em referência à sua localização geográfica em Mato Grosso do Sul.

Segundo diretor de engenharia da Suzano, Maurício Miranda, as metas arrojadas vêm ao encontro dos compromissos da companhia de contribuir para o desenvolvimento social.

“A Suzano trabalha com metas ousadas, pois sabe da urgência destes temas. Uma das principais bandeiras da empresa é a redução das desigualdades econômicas e sociais, com o compromisso público de retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza até 2030 nas regiões onde mantém operações.

Estes R$ 13,8 milhões são investimentos voluntários da companhia, além dos recursos na ordem de R$ 48 milhões, já previstos no PBA (Programa Básico Ambiental)”, destaca o diretor.

O plano tem como foco principal a atuação em oito eixos centrais, sendo estes: educação, com duas iniciativas; proteção de direitos, com uma iniciativa; gestão pública; infraestrutura, com três projetos; relacionamento; saúde; trabalho, com duas iniciativas, e geração de renda.

Ações em desenvolvimento

O ano de 2022 deve se encerrar com um total de R$ 4 milhões já investidos no desenvolvimento dos projetos sociais em Ribas do Rio Pardo, dentre eles então o Programa Suzano de Educação, Projeto SAF (Sistema Agro Florestal), Programa Colmeias, Banco de Reserva Alimentar, Agente do Bem, Capacitação para o mercado de trabalho.

Programa Suzano de Educação : Com 8,5 mil pessoas beneficiadas, entre gestores, professores e estudantes, a iniciativa já está em andamento e visa promover o aperfeiçoamento da qualidade do ensino público, por meio do desenvolvimento profissional de educadores e da participação social com foco na aprendizagem de alunos e alunas.

Projeto SAF (Sistema Agro Florestal): A iniciativa vem fomentando o sistema agroflorestal de plantio nos das famílias com aptidão agrícola para comercialização no mercado. É desenvolvido em assentamentos vizinhos às fazendas da Suzano em Ribas do Rio Pardo, Água Clara e Santa Rita do Pardo. Ao todo, são 80 agricultores familiares beneficiados.

Banco de Reserva Alimentar : Ainda visando a geração de trabalho e renda no campo, a iniciativa visa a fomentar a atividade leiteira na região, por meio da implantação de canteiros com capineira para compor um banco de reservas para as famílias envolvidas na produção de leite, garantindo alimento para os animais no período de estiagem. A iniciativa irá beneficiar cerca de 30 famílias de produtores.

Capacitação para o mercado de trabalho: A iniciativa tem como público-alvo famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de promover preparação técnica e qualificação profissional para o mercado de trabalho e ocupações alternativas. A meta é beneficiar cerca de 230 pessoas diretamente.

Prefeito de Ribas do Rio Pardo, João Alfredo Danieze destaca a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Suzano exaltando a parceria firmada entre a prefeitura e fábrica de celulose. “Os investimentos realizados pela empresa Suzano são uma contrapartida social significante e importante para a melhoria da qualidade de vida dos rio-pardenses. É importante que as pessoas saibam que esse trabalho em conjunto é fruto de muita negociação e articulação para que os investimentos cheguem a quem realmente precisa”, finaliza.

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado.

