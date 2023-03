Mês de março encerra com sol e chuvas isoladas em diferentes regiões de MS

Após tarde chuvosa em Campo Grande e em alguns outros municípios de Mato Grosso do Sul, a previsão para sexta-feira (31) é de sol, temperaturas elevadas, mas com possibilidade de pancadas de chuva isoladas em diferentes regiões do Estado. Este cenário deve seguir por todo final de semana. Em Aquidauana, no começo do Pantanal, pode chegar a 35°C.

Segundo o Cemtec (Centro do Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), este tempo quente e seco é favorecido pela atuação de uma circulação anticiclônica. As chuvas serão de intensidade fraca e moderada devido a combinação de calor e umidade, aliando ao avanço de uma frente fria oceânica.

Em Campo Grande a temperatura deve variar entre 22°C e 32°C, com possibilidade de chuva ao longo do dia. Já em Dourados fica entre 22°C e 34°C e Ponta Porã, na região de fronteira, terá máxima de 31°C, com mínima de 21°C. Na cidade de Corumbá a variação será de 24°C (mínima) e 33°C (máxima).