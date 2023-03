PF captura cidadã paraguaia procurada por narcotráfico internacional

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (30/3), uma cidadã paraguaia em cumprimento a mandado de prisão preventiva para fins de extradição, expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa ligada ao narcotráfico internacional.

De acordo com o mandado, a citada pessoa é proprietária de várias empresas, todas no Paraguai, dedicadas à lavagem de dinheiro, entre elas, agências de viagem.

O pedido de prisão originou-se de investigação da Promotoria de Justiça e Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) do país vizinho, após uma ação contra o Tráfico de Drogas realizada em 2016, na cidade de Pedro Juan Caballero, cidade-irmã de Ponta Porã. Aquela ação envolvia uma empresa que, dentre outros negócios, fornecia materiais e produtos ao governo paraguaio, bem como, importava e exportava armas e munições.

Em 2013, a referida empresa apareceu no noticiário paraguaio em virtude de transações comerciais impróprias de munições e artefatos de guerra, como granadas e projéteis de armas calibre .50 (capazes de atravessar paredes de concreto e blindagem de carro-forte).

No Brasil, o estabelecimento teria comercializado armamento pesado para a maior facção criminosa brasileira.

A paraguaia, que reside no Brasil há 40 anos, dedicava-se à venda de produtos de beleza de porta em porta e em sua casa. Contudo, seu nome figura como proprietária de uma empresa que movimentou valores acima de ₲$ 200 bilhões (guaranis), algo em torno de R$ 143 milhões. E, contra a qual há difusão vermelha pela Interpol. Ela foi presa saindo de sua residência em Ponta Porã/MS e aguarda ser extraditada para o país vizinho nos próximos dias, logo após os trâmites legais.

