MS recebe 9ª edição do programa AgroBrazil em busca de novos mercados

Durante quatro dias diplomatas de diversos países do mundo tiveram a oportunidade de conhecer o potencial produtivo e econômico do estado através do trabalho desenvolvido em propriedades rurais e agroindústrias de Mato Grosso do Sul. A visita aconteceu por meio do programa AgroBrazil, que há nove anos é realizada pela CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) e nesta edição envolveu representantes da Tailândia, Reino Unido, Alemanha, Coréia do Sul, Emirados Árabes, Austrália, Turquia, Indonésia, Espanha e Canadá.

A programação começou na segunda-feira (18), na sede do Sistema Famasul, com uma apresentação do trabalho desenvolvido pela Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul) e do Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). Em Campo Grande, os visitantes conheceram o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, sede do Curso Técnico em Agropecuária do Senar/MS. O presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, juntamente com o diretor-tesoureiro da Famasul, Frederico Stella; o superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan; e o diretor do Centro de Excelência, Gustavo Cavalca, fez a recepção dos visitantes comandada pelo vice-presidente de relações internacionais da CNA, Gedeão Pereira. A caravana com mais de 20 pessoas seguiu para a Embrapa Gado de Corte. O pesquisador e chefe-geral da instituição, Antônio do Nascimento Ferreira Rosa (Toti), recebeu os diplomatas e apresentou a equipe que trabalha com pesquisa e desenvolvimento para produção agropecuária brasileira.

Na terça-feira (19), a expedição seguiu para Aquidauana, onde conheceu a Fazenda São José, que trabalha com cria e recria de bovinos no Pantanal. Desde 1989, o proprietário abriu as porteiras para o turismo. No mesmo dia, há 130km de distância, a caravana visitou a Fazenda Recanto, em Sidrolândia. Forte produtora de grãos, a propriedade possui 12 mil hectares de área plantada. O proprietário, Lúcio Basso, agradeceu a oportunidade de apresentar o trabalho desenvolvido. “A gente precisa fomentar esse tipo de visita para que os países venham conhecer o nosso potencial e venham fazer negócios aqui. Só assim, conhecendo pessoalmente, eles terão a noção do quão grande e poderoso é o Brasil”.

Na quarta-feira (20), o grupo esteve em Dourados, conhecendo a produção de combustível da Inpasa. A indústria chega a produzir 935 milhões de litros de etanol de milho por ano. Fora outros produtos como o óleo de milho e DDGS (grãos secos de destilaria com solúveis) como fonte de proteína para nutrição animal. A empresa cria alternativas para o produtor rural negociar sua produção de milho, transformando o grão em combustível sustentável, com 80% menos CO2 que a gasolina. No mesmo dia, a caravana seguiu para Naviraí, com dentinho à Copasul (Cooperativa Agrícola Sul-Mato-Grossense). Os diplomatas puderam visitar indústria de fios de algodão que produz mais de 24 mil toneladas ao ano. Também conheceram a fecularia de mandioca que deve fechar o ano com mais de 28 mil toneladas de fécula.

Ainda na quinta-feira, os diplomatas se reuniram com representantes da ASSUMAS, a Associação Sul-Mato-Grossense de suinocultures, para conhecer um pouco mais sobre a produção de suínos no estado. Os diplomatas estiveram em Caarapó, há mais de 270km da Capital. Foi a vez de conhecer a Fazenda Nossa Senhora das Graças. A propriedade trabalha com integração lavoura-pecuária.

À noite e de volta para Campo Grande, os participantes do programa foram recebidos na Casa Rural novamente para o fechamento da missão. Mais uma vez a presidência do Sistema Famasul se fez presente para agradecer a escolha do estado para esta 9ª edição do programa. “Foi bonito de ver o potencial de Mato Grosso do Sul. Pecuária e agricultura com tecnologia de ponta e competitividade que traz o cerrado brasileiro. Parabéns a todos pelo excelente trabalho”, comentou Gedeão Pereira, vice-presidente de relações internacionais da CNA.

Leia mais: Circuito Aprosoja/MS promove palestra sobre o mercado agrícola

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.