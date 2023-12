Circuito Aprosoja/MS promove palestra sobre o mercado agrícola

O cenário da soja e do milho, duas das principais commodities exportadas pelo estado, foi destacado durante o 7º Circuito Aprosoja/MS reuniu cerca de 100 pessoas no Tatersal de Eventos do Parque de Exposições Waldormiro João Comparim, em Sidrolândia, na sexta-feira (8). O evento realizado pela Associação dos Produtores Rurais de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS, com o apoio do Sindicato Rural do município apresentou a palestra “O mercado agrícola e suas perspectiva”, com o engenheiro agrônomo, mestre em economia rural e doutor em engenharia da produção, Eugênio Librelotto Stefanello.

Stefanello orientou ainda, como os produtores de soja podem se programar para obter melhores lucros na comercialização de suas produções. “Apesar de uma menor margem de rentabilidade quando comparamos com as últimas duas safras, a previsão de mercado aponta para um preço acima do custo operacional por saca de soja no ciclo 23/24. Portanto, o conselho aos produtores neste cenário de margem mais estreita, é de que façam vendas parceladas de sua produção nos momentos de alta das cotações, a fim de compor um preço médio mais favorável”, explicou.

O vice-presidente da Aprosoja/MS e presidente do Sindicado Rural de Sidrolândia, Paulo Stefanello destacou a importância das ações realizadas pelas entidades, bem como a necessidade da integração da classe produtora para o fortalecimento das iniciativas de representatividade. Além de produtores, o evento contou com a presença de representantes de instituições financeiras e órgãos públicos.

O projeto que está em sua 7ª edição, tem o objetivo de fomentar a integração e a atualização de produtores rurais, colaboradores, técnicos e universitários, por meio de palestras com temas diversos, em feiras e eventos em todo o estado.

