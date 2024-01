Homenagens, audiências, reuniões e lançamento de livro marcam a semana

A agenda da primeira semana da primavera na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), conta com a realização de diversos eventos. Além das sessões plenárias e reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), a Casa de Leis sedia duas audiências públicas, duas sessões solenes e o lançamento de um livro.

Na terça-feira (26), a partir das 13h30, no Plenário Deputado Júlio Maia, acontece a audiência pública da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, com o tema: “O Impacto da prevenção da saúde mental nas crianças e adolescentes”. O evento é uma proposição do deputado Lidio Lopes (Patriota).

No Plenarinho Deputado Nelito Câmara, a partir das 14h, acontece a reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por proposição de seu coordenador, deputado Renato Câmara (MDB). Entre os objetivos do grupo de trabalho está a análise de matérias que definem a política estadual de Meio Ambiente, e que modifiquem, acrescentem ou suprimam artigos da legislação ambiental e de defesa ecológica.

A partir das 8h, na próxima quarta-feira (27), acontece no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, a reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), em que os membros do grupo de trabalho reúnem-se para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. O grupo é presidido pela deputada Mara Caseiro (PSDB), e composto pelos deputados Junior Mochi (MDB), Antonio Vaz (Republicanos), Pedrossian Neto (PSD) e João César Mattogrosso (PSDB).

Ainda na quarta-feira, o Plenário Deputado Júlio Maia abriga a Posse dos Membros da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, a partir das 14h, por proposição do deputado estadual Renato Câmara (MDB), coordenador do grupo de trabalho. A partir das 19h, acontece a sessão solene de outorga da Medalha do Mérito da Juventude Anderson Barão, por proposição do deputado João César Mattogrosso (PSDB), também no Plenário.

Na quinta-feira (28) acontece a audiência Pública para Prestação de Contas da Secretaria Estadual de Saúde, referente ao 2º Relatório do Quadrimestre de 2023, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, a partir das 14h, por proposição do deputado Lucas de Lima (PDT), presidente da Comissão Permanente de Saúde da ALEMS.

No Plenário Júlio Maia, a partir das 19h30, acontece a sessão solene de entrega da Comenda e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo, em homenagem aos participantes e pioneiros dos clubes de Desbravadores e Aventureiros do Mato Grosso do Sul. A proposição é do deputado estadual Renato Câmara (MDB).

A semana termina com o lançamento da 3ª Edição do Livro “Amigas de Negócios”, que contempla a bibliografia de mulheres empresárias. O evento acontece na sexta-feira (29), a partir das 8h, no Plenário Júlio Maia, e é uma proposição do deputado estadual Pedrossian Neto (PSD).

