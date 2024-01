Frente de Prevenção a Violência leva campanha educativa de prevenção a escolas

A Comissão Permanente de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente em parceria com a Frente de Prevenção a Violência contra Criança e Adolescente, composta pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS), Polícia Civil (SEJUSP), Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Defensoria Pública, Tribunal de Justiça (TJ), Câmara Municipal de Campo Grande e Projeto Nova, esteve nesta sexta-feira (22/09), na Escola Municipal José Antônio Paniago no Jardim Itamaracá com 1.200 alunos e Escola Municipal Professora Oneida Ramos no Jardim Campina Verde com 996 alunos, para lançar duas Cartilhas voltadas à prevenção contra a violência e o abuso sexual.

As Cartilhas foram produzidas pelo Tribunal de Justiça (Estrelas na Cabana) em parceria com Projeto Nova e Polícia Civil (Conheça a Foxy) com intuito de informar de maneira lúdica às crianças e adolescentes, sobre situações de abuso, e ampliada a divulgação por meio da instalação de um banner com QR CODE para acesso aos dois materiais.

A visita foi acompanhada pela psicóloga e coordenadora de projetos do Tribunal de Justiça de MS, Renata Queiroz Giancursi e por Fabrício do Nascimento Chaves funcionário do setor de depoimento especial e Justiça restaurativa, que ressaltaram a importância deste trabalho de prevenção junto às escolas e se colocaram à disposição para enviar cartilhas impressas, o vídeo e palestra às escolas que solicitarem ao TJ/MS.

O projeto piloto, que prevê ações contínuas, e até dezembro vai contemplar 50, das 205 escolas municipais e deve ser ampliado aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, para que informações sejam difundidas e multiplicadas, iniciando em Campo Grande.

“É fundamental a participação de toda comunidade escolar, neste processo de levar conhecimento sobre as formas de violência e os canais corretos para denúncia, gerando um maior envolvimento das crianças e adolescentes, dos pais e responsáveis para fortalecimento da rede de proteção. Este é um Projeto que envolve apoio fundamental de várias instituições, onde contamos com um material didático bem produzido que pode ser compartilhado entre as crianças e adolescentes de forma rápida por meio da tecnologia”, destacou o vereador Coronel Villasanti, presidente da Comissão Permanente de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A OAB/MS por meio da Comissão dos Direitos da Infância e Adolescência e o Tribunal de Justiça, assim como as demais instituições se comprometeram, em parceria com a SEMED, iniciar um ciclo contínuo de palestras nas escolas, para auxiliar na divulgação das informações.

