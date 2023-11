Média de preços de itens básicos de higiene pessoal não custa menos que R$ 20

Pesquisa levou em consideração os valores para o papel higiênico, creme dental e sabonete

Produtos de higiene pessoal não custam menos que R$ 20 para o consumidor, em Campo Grande. A realidade de preço para itens essenciais de higiene foi constatada por meio da pesquisa de preço de produtos da cesta básica, realizada semanalmente pelo jornal O Estado. Os valores mais baratos foram para o papel higiênico (R$ 16,90), creme dental (R$ 3,98) e sabonete (R$ 1,99). Ou seja, os três itens custariam R$ 22,87.

A pesquisa é feita em seis supermercados da cidade, o preço médio calculado para o papel higiênico nesses locais foi de R$ 21,25. Sendo o valor mínimo vendido a R$ 18,90 (mesma marca) do valor mais caro, R$ 28,45. A variação foi de 50,52%.

Na mesma linha de higiene, o creme dental Colgate de 90 g teve variação de 45,48%. Custando R$ 3,98 no Comper e Fort, e por R$ 5,79, no Nunes. A média de preço para o produto é de R$ 4,85.

Com maior variação entre os três produtos de higiene destacados, o sabonete Lux de 90 g variou 65,33%. O preço mais em conta encontrado é de R$ 1,99, já o máximo custa R$ 3,29. A média ficou por R$ 2,61.

Na sessão de produtos para alimentação, o pacote de arroz Tio Lautério de 5 kg teve o preço médio de R$ 22,19. Menor que na semana passada, quando a média alcançou R$ 24,11. Nessa semana, o valor mínimo encontrado foi de R$ 22,39, e o máximo, R$ 25,99 (variou 16,08%).

Segundo alimento primordial da cesta básica, o feijão de 1 kg obteve a média de R$ 5,94. Sendo vendido a R$ 4,89 (Comper e Fort), e por R$ 7,99 (Nunes). A variação foi de 63,39%.

O óleo de 900 ml apresentou variação de 14,31% entre os seis estabelecimentos. Custando R$ 4,89 menor preço, e R$ 5,59 maior valor, o produto é vendido em média por R$ 5,11.

O pacote de açúcar refinado de 1 kg variou 20,73%. Custando R$ 5,79 em quatro dos seis supermercados visitados, e por R$ 6,99, valor máximo encontrado na prateleira. A média de preço ficou em R$ 6,10.

O leite integral de 1 litro teve variação de 26,25%, e a média apontada foi R$ 4,65. Os valores mais em conta e mais caro para a bebida foram R$ 4,19 (Assaí) e R$ 5,29 (Nunes), respectivamente.

O quilo da cebola é vendido a R$ 5,99 no Atacadão, Comper e Fort e por R$ 7,15 no Pires (19,37%). O preço médio para a hortaliça é de R$ 6,41.

A média de preço nos supermercados para o quilo do tomate foi de R$ 6,19, a variação calculada é de 63,39%. O alimento é vendido a R$ 4,89 no Nunes e por R$ 7,99, no Comper.

No açougue, a pesquisa considerou o quilo do frango congelado, vendido por R$ 7,99 no Fort e por R$12,15, no Pires. Variou 52,07% e a média de preço foi R$ 9,85.

E por fim, o quilo do coxão mole a vácuo teve variação de 27,06%, custando R$ 37,99 valor máximo, e R$ 29,90, preço mínimo. A média foi de R$ 34,44 para o quilo.

Por – Suzi Jarde

