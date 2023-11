Balcão Único ajuda Vigilância Sanitária a fiscalizar orgãos

O trabalho da Vigilância Sanitária Estadual é fiscalizar as práticas e atividades, para a proteção da saúde da população, produzindo efeitos também sobre o desenvolvimento social e econômico do país.

Na última segunda-feira (13), autoridades e lideranças assinaram a implantação do Balcão Único MS Agiliza – Empresas, em Mato Grosso do Sul. Com ele, cidades do Estado podem aderir à ferramenta, que permite, de forma on-line, gratuita e automatizada, a abertura de empresas, pela coleta de informações por meio de um formulário digital único. A assinatura foi feita pelo Governo do Estado, via Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jucems (Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul) e Sebrae/MS.

Com isso, o coordenador da Vigilância, Carlos Alberto Carneiro, explica que o órgão, junto do município, promoveu uma decentralização dos municípios, podendo assumir a fiscalização dos interesses da saúde. “Estamos organizando esse sistema de fiscalização de estabelecimentos, para que todos tenham alvará sanitário, possibilitando realizar seus serviços de forma legal”, destaca.

Segundo o advogado da Vigilância Sanitária, Matheus Pirolo, foram liberadas mais de 1.100 atividades econômicas do licenciamento sanitário identificadas por CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas).

“As vigilâncias municipais vão utilizar a resolução na questão do baixo e médio risco, então isso já está tendo um grande impacto no âmbito dos municípios de Mato Grosso do Sul, na questão da simplificação, desburocratização e rapidez da liberação da atividade econômica sujeita ao regime da Vigilância Sanitária”, explica.

Em Campo Grande, a resolução dispensa ou isenta 766 atividades econômicas do licenciamento ambiental durante a abertura do empreendimento em Mato Grosso do Sul. Do total de atividades de baixo impacto, 766 levantadas pelos órgãos estaduais, 628 foram dispensadas de licenciamento.

“Hospitais foram divididos em alto risco e compete apenas à Vigilância Sanitária a fiscalização, outros departamentos, como um empreendimento com produção de doces caseiros, classificado como risco baixo, não é apenas a vigilância que fiscaliza”, afirmou.

O advogado ressalta ainda que denúncias referentes aos hospitais que competem à vigilância podem ser feitas pelo telefone 08006470031.

