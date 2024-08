Mais de 78% dos empresários esperam vender mais no Dia dos Pais deste ano, diz ACICG

Pesquisa feita pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) revela que 78,5% dos empresários esperam vender mais no Dia dos Pais deste ano comparado ao período de 2023. Dentre os otimistas, 31,5% acreditam que irão superar em 10% o registrado ano passado. Outra parcela, também de 31,5%, espera faturar 20% a mais em 2024 e 15,5% creem que o movimento será maior que 40%.

“Este ano percebemos uma taxa de otimismo maior entre os empresários. Em 2023, a parcela dos que tinham boas perspectivas era de 66%. Isso nos mostra que o empresário está animado e pensando em estratégias para alavancar os negócios. O desemprego em Campo Grande está baixo e isso se refletiu na expectativa positiva dos comerciantes”, afirma Renato Paniago, presidente da ACICG.

A pesquisa ainda sinalizou que 16,5% acreditam que as vendas serão iguais a 2023, mas para 5% dos entrevistados haverá queda do faturamento este ano.

O levantamento também revelou a expectativa do ticket médio para o Dia dos Pais. Para 45% dos empresários consultados, a média de gasto do consumidor deve ficar entre R$ 51 e R$100 e 38% esperam vender de R$ 101 a R$ 200. Para 11% dos entrevistados, o valor investido será de até R$50,00 e 6% creem num gasto acima de R$ 200.

O comércio local também fará ações para alavancar as vendas. Conforme a pesquisa, 43% dos negócios farão promoções e ofertas exclusivas e 33% investirão na estratégia de facilitar os prazos de pagamento.

“O Dia dos Pais está entre as datas comemorativas mais importantes para o comércio varejista. Acreditamos que muitos consumidores irão homenagear seus pais com presentes ligados a vestuário, calçados, perfumes, bebidas, eletrônicos, relógios, artigos para churrasco ou pesca”, analisa Paniago.

A pesquisa de perspectivas para o Dia dos Pais em 2024 ouviu 102 empresários dos setores de vestuário, calçados, perfumaria, eletrônicos e outros segmentos.

