Festival de Inverno de Bonito abre inscrições para grupos e artistas se apresentarem; saiba como participar

O evento será realizado de 21 a 25 de agosto e as inscrições devem ser feitas até o dia 09 deste mês por meio do site da Fundação de Cultura

Estão abertas as inscrições para artistas e grupos culturais que desejam se apresentar na 23ª edição do Festival de Inverno de Bonito.

O evento será realizado de 21 a 25 de agosto e as inscrições devem ser feitas até o dia 09 deste mês por meio do site da Fundação de Cultura.

De acordo com informações descritas no edital, só é permitido se candidatar uma vez para participar da programação. Sendo assim, serão vetadas as inscrições de propostas que participaram da programação do festival de 2023.

As vagas estão disponíveis para grupos de teatro, circo, dança, moda, performance de rua, live paint com graffiti, contação de histórias, galerias de artes e entre outros. Também podem participar coletivo de agentes culturais da cultura Hip Hop, que inclui batalhas de MCs, de breaking, campeonato de skate e Ballroom.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram