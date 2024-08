PT registra chapa e lança candidatura de Camila e Zeca com lideranças nacionais

A candidatura da deputada federal, Camila Jara (PT) para prefeita de Campo Grande foi a primeira a ser registrada no TRE- MS (Tribunal Regional Eleitoral) pelo Partido dos Trabalhadores. Com Zeca do PT de vice recebeu a denominação “Coligação Brasil da Esperança – Fé Brasil (PT/PCdoB/ PV)”.

O partido lança a pré-candidatura de Camila e Zeca neste sábado (3), com a participação da presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.

O PT também registrou a candidatura de 26 candidatas e candidatos para disputar vagas na Câmara Municipal. Segundo o partido, a chapa conta com representantes da população negra, indígena, idosa, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e da juventude. Integrantes da Federação Brasil da Esperança, o Partido Verde (PV) terá dois postulantes a vereador, mesmo número de candidatos do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) à Câmara Municipal.

“A política é feita por pessoas e para pessoas. Nenhum governante consegue transformar as coisas na velocidade necessária sozinho. É preciso coragem. Vamos colocar em prática mais uma vez a política que a gente acredita: a que tem a participação das pessoas, que ouve a população. É importante que todas e todos pensem e imaginem como será nossa cidade nos próximos anos. Essa é a voz da esperança que vamos escutar para renovar Campo Grande”, declara a pré candidata Camila Jara.

O evento de lançamento acontece no Ponto Bar, localizado na Rua Dr. Temistocles, 103 – Centro, a partir das 14 horas.

