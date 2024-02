Mais de 16 mil sulmato-grossenses aderiram ao Plano Simples em janeiro

Em Mato Grosso do Sul, 16.168 micros e pequenos empresários optaram pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições, o Simples Nacional como ficou conhecido. Os dados foram divulgados pela Receita Federal na sexta-feira (02). No entanto, desse total somente 5.904 cadastros foram aprovados, outros 10.264 estão sob análise.

Para o presidente da Comissão de Direito das Sucessões da OAB/MS, Tulio Ribeiro, os números de adesão ao programa é algo positivo para a economia do Brasil, pois indica um aumento do número de empreendedores no país. “Nesse modelo de tributação entram microempresas com faturamento de até R$ 360 mil ao ano – e a tributação é compatível com o negócio, considerada por faixas de faturamento e tipo de atividade econômica exercida. Nós advogados optamos pelo Simples Nacional quando abrimos a nossa sociedade individual ou mesmo com mais de um sócio, uma vez que a alíquota se inicia em 4,5%, além disso vejo que facilita o pagamento dos tributos também por ser um sistema mais simples de arrecadação”, explica o advogado

Em todo Brasil foram realizadas 1.001.593 solicitações de opção pelo Simples Nacional, sendo 449.252 aprovadas. Outras 552.341 dependem de regularização de pendências. O prazo para adesão foi até a última quarta-feira (31).

Por Suzi Jarde

