Batata inglesa vira “artigo de luxo” na seção de hortifrúti

Ter a batata inglesa no carrinho de compras, tem pesado no bolso do consumidor. Na pesquisa de preço desta semana realizada pelo jornal O Estado, o valor do produto varia entre R$ 7,99, podendo ser cobrado por até R$ 10,15 o quilo. A variação de preço calculada é de 27,02% entre os seis supermercados de Campo Grande.

Na capital sul-mato-grossense, o quilo da batata aumentou 27,77%, segundo último levantamento do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) divulgado em dezembro. O aumento é justificado pelas chuvas e o final da safra. Ainda na seção de hortifrúti, o quilo da banana custa em média R$ 6,76. A variação de preço para a fruta foi de 80,16%, os valores variam entre R$ 4,99 e R$ 8,99.

Nesta semana, o pacote de arroz de 5 kg apresentou variação de 12,60% entre os estabelecimentos. Em média, o consumidor paga R$ 28,41 para ter o alimento na mesa. A pesquisa de preço com itens da cesta básica, levou em consideração o arroz da marca Tio Lautério. Os valores variam entre R$ 26,90 a R$ 30,29.

O pacote de feijão de 1 kg é vendido, em média, por R$8,00. O menor valor encontrado para o alimento foi de R$ 6,99, enquanto o máximo custa R$ 9,49. A diferença de preço apontada é de 35,77%. A cartela de ovos com 12 unidades, custa em média R$ 8,15, conforme a pesquisa os valores vão de R$ 7,39 no Pires, podendo custar até R$9,49 no Atacadão.

O quilo do frango congelado é comercializado em média por R$ 10,68, o menor preço encontrado pela pesquisa foi de R$ 8,99 e o maior valor é de R$ 13,99 (55,62%).

Higiene e limpeza

O papel higiênico com folha dupla de 12 rolos é encontrado nas prateleiras custando entre R$ 18,90 (Assaí) e R$ 26,89 (Atacadão), a diferença de preço calculada é de 42,28%. Já o sabão em barra Ypê com 5 unidades é vendida por R$ 8,90 no Comper e Fort, e por R$ 16,99 no Nunes. A variação do item de limpeza é de 90,90%.

