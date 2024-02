João Rocha diz que decisão sobre retorno à Câmara será tomada com o PP

Durante participação da abertura dos trabalhos legislativos da Câmara de vereadores da Capital, o secretário municipal de Governo, João Rocha (PP), declarou que ainda não decidiu se deixará a prefeitura para concorrer a vaga de vereador nas eleições deste ano. Segundo ele, a decisão não será tomada, individualmente, pois ninguém se candidata sozinho

“Não existe projeto de um só. O projeto é do PP (Partido Progressistas). Esse final de semana nos reuniremos novamente com a senadora (Tereza Cristina) para decidirmos se é melhor para o partido que a gente continue junto na administração municipal ou se a gente aumente a base de vereadores na Câmara. Isso tudo passa por questões internas do partido, está tudo atrelado a um projeto”, ponderou.

Segundo o secretário, a decisão deverá ser anunciada até o final de fevereiro

Quem abriu as portas para as mudanças por conta das eleições de 2024 nas secretarias da Prefeitura de Campo Grande, foi Sandro Benites (Patriota). O agora ex-secretário de Saúde da Capital, retornou nessa sexta-feira (2), à Câmara como vereador.

Além de João Rocha, podem se afastar para participar da disputa por uma vaga na Câmara de Vereadores em 2024: Adelaido Vila, da Sidragro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), o secretário da Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude), Maicon Nogueira, o ex-vereador Chiquinho Telles, da Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários.

Por Daniela Lacerda

