Rodada de torneio local tem duelos pela liderança

Passado o sorteio da Copa do Brasil realizado nesta semana e que definiu os adversários dos times de Mato Grosso do Sul na primeira fase, as equipes se voltam ao torneio local. O sábado (3) e domingo (4), programam a quarta rodada.

O confronto mais esperado é o duelo entre Operário e Costa Rica, amanhã, às 15h, no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas. Últimos dois campeões estaduais, Galo e Cobra do Norte são apontados como favoritos ao título deste ano, e ambos começaram o Sul-Mato-Grossense com duas vitórias. O ingresso para a partida em Campo Grande custa R$ 30 (inteira), e R$ 15 (meia ou quem for com camisa do Operário ou de alguma torcida organizada do time).

Ainda pelo grupo A, no mesmo horário, em Coxim, o dono da casa, busca vencer a primeira no ano e chegar aos quatro pontos diante do lanterna Náutico, que sequer empatou depois de três partidas. A Portuguesa folga na rodada.

Segundo a tabela da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), hoje, às 15h, no Estádio Noroeste, em Aquidauana, a Aquidauanense recebe o Ivinhema. As equipes lideram o grupo B, com quatro pontos, ao lado do Corumbaense, que folga neste fim de semana. Pela mesma chave, amanhã, às 15h30, no Douradão, o Dourados, 4 pontos, pode até assumir a ponta caso derrote o Novo, lanterna, com um.

