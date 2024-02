Intenção de consumo das famílias é 11% maior que em 2023, na Capital

A Intenção de Consumo das Famílias em Campo Grande (MS), apurada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio e Bens, Serviços e Turismo) ficou em 110,9 pontos neste mês de fevereiro, uma variação positiva de 0,7% em relação a janeiro e, se comparada com fevereiro do ano passado, 11% maior.

Neste mês de fevereiro, comparado a janeiro/24, a reação no índice foi entre as famílias compreendidas na faixa de renda de até 10 salários mínimos, ficando praticamente estável entre as que têm maior rendimento.

“O que percebemos é o que o indicador que mais contribuiu para este resultado é a perspectiva profissional, com 61,8% dos responsáveis pelo domicílio declarando que esperam uma melhora para os próximos seis meses”, avalia a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira.

A reboque, a perspectiva de consumo também está maior, embora, no momento, ainda prevaleça o índice de famílias que relatam estar consumindo menos ou a mesma coisa que em igual período de 2023.

Leia mais: Intenção de consumo de campo-grandenses é a maior desde a pandemia

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram