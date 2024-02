Vacinação contra a dengue terá reforço neste sábado e domingo em shopping de Dourados

Neste fim de semana, a vacinação contra a dengue ganha mais uma força-tarefa para alcançar mais pessoas na cidade de Dourados. Um posto de vacinação estará presente no shopping Avenida Center cm atendimento estendido neste sábado(24) o atendimento será estendido das 14h às 22h. Já no domingo o atendimento acontece entre 14h e 18h.

A última ação no shopping ocorrid sábado (17) imunizou quase 400 pessoas. Além disso, as inciativas em outros pontos da cidade, como na Igreja Católica do Parque Alvorada, com mais de 600 pessoas vacinadas incentivam a realização de mais ações especiais de vacinação na cidade.

Serão aplicadas as primeiras doses da vacina Qdenga para diversos públicos, visto que no shopping há grande circulação de pessoas neste fim de semana, principalmente no período da tarde, como informado pela gerência do Núcleo de Imunização.

