Audiência nesta segunda-feira discute educação especial em Campo Grande

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza, nesta segunda-feira (26), audiência pública para discutir a situação da educação especial em Campo Grande. O debate acontece a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube.

A audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Educação e Desporto, composta pelos vereadores Prof. Juari (presidente), Valdir Gomes (vice), Beto Avelar, Ronilço Guerreiro e Prof. Riverton.

Segundo o vereador Prof. Juari, todas as entidades, organizações, familiares e comunidades escolares, estão convidadas para contribuir na audiência pública.

“O que o poder público tem feito para ajudar nossas crianças? O que precismaos, de fato, é que reconheçam que a educação é coisa séria, e a educação especial tem que ser tratada de maneira especial”, disse o parlamentar.

Leia mais: Câmara abre ano Legislativo de 2024 com Sessão Inaugural na sexta-feira

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram