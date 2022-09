Intenção de consumo de campo-grandenses é a maior desde a pandemia

A intenção de consumo das famílias de Campo Grande atingiu no mês de setembro 98,7%. O número é considerado como zona negativa, ou seja, abaixo dos 100%, o índice é o melhor desde maio de 2020, ano do início da pandemia de Covid-19.

Na série histórica, o resultado é o maior para setembro desde 2014. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (23) e são da pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio de Mato Grosso do Sul, Regiane Dedé de Oliveira, comenta que as perspectivas de consumo mudaram.

“Quando analisamos os resultados, percebemos que as pessoas têm uma melhor percepção sobre o emprego atual e, sobretudo, uma perspectiva de consumir mais, o que comumente ocorre com a aproximação do fim de ano”.

Questionados sobre a situação atual empregatícia, 58,4% dos entrevistados disseram estar mais seguros com o emprego atual do que estavam no ano passado; 59,1% acreditam que terão alguma melhora profissional nos próximos seis meses.

Porém, 49,5% dos participantes da pesquisa responderam que o salário continua igual ao do ano passado; apenas 33,5% relataram melhora e 16,8% disseram que piorou.

Os dados ainda indicam que houve uma melhoria no nível atual de consumo, embora a maior parte dos entrevistados (42,7%), ainda indique que comprem menos que no mesmo período do ano passado.

A coleta dos dados é realizada sempre nos últimos dez dias do mês imediatamente anterior ao da divulgação da pesquisa. O número mínimo de famílias a serem entrevistados foi de 500, ou seja, com uma amostra de no mínimo 500 famílias, esperou-se que 95% dos intervalos de confiança estimados, com semi-amplitude máxima igual a 0,035, contivessem as verdadeiras frequências.

