Ministério Público lança campanha para combater violência contra mulher em Corumbá

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), em parceria com a Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, está lançando uma campanha inédita e impactante: “Seu silêncio pode matar você”. A iniciativa tem como objetivo combater a violência contra a mulher e construir uma sólida rede de apoio, promovendo confiança e segurança para as vítimas. O evento de lançamento acontece nesta quinta-feira, 10 de agosto, às 19 horas, no Centro de Convenções do Pantanal, e conta com a presença do ator e embaixador do movimento, Raul Gazolla.

Uma abordagem multidisciplinar e colaborativa

O diferencial da campanha “Seu silêncio pode matar você” reside na colaboração entre diferentes núcleos do Ministério Público, demonstrando uma abordagem ampla e multidisciplinar para enfrentar a violência contra a mulher. Os núcleos envolvidos incluem o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e do Controle Externo da Atividade Policial (CAOCRIM), o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão, dos Direitos Humanos e das Pessoas com Deficiência (CAODH), além dos núcleos de atuação relacionados à cidadania, júri e violência doméstica.

A sinergia entre esses núcleos visa construir uma relação sólida entre a mulher e diversas redes de apoio, envolvendo tanto o poder público quanto a sociedade civil. O lançamento da campanha em Corumbá é a terceira edição desse projeto, que já alcançou outras cidades do estado.

Raul Gazolla: embaixador da causa

O ator Raul Gazolla, conhecido por seu engajamento em causas sociais e direitos humanos, reforça o compromisso da campanha “Seu silêncio pode matar você”. Sua presença no evento de lançamento em Corumbá visa dar visibilidade e força à causa, destacando a importância de unir esforços para criar um ambiente seguro e de apoio para as mulheres vítimas de violência.

Serviço

Central de Atendimento à Mulher: ligue 180:

serviço do governo federal, que funciona 24h, todos os dias, onde são prestadas informações, orientações e feitas denúncias (que podem ser anônimas).

Em situações de urgência e emergência, quando uma agressão estiver acontecendo, ligue 190.

Todas as unidades da Polícia Militar e as Delegacias de Polícia Civil do Estado estão aptas a receber/orientar mulheres em situação de violência.

No site www.pc.ms.gov.br da Polícia Civil é possível fazer denuncia on-line através da Delegacia Virtual.

A Defensoria Pública do seu município pode orientar quanto à questões jurídicas e está atendendo pela plataforma de atendimento virtual: www.defensoria.ms.def.br ou através da Central de Relacionamento com o Cidadão (CRC), por meio de ligação telefônica para o número 129 ou envio de e-mail para: [email protected]

O Tribunal de Justiça possibilita o pedido de medidas protetivas de urgência online através do link: https://sistemas.tjms.jus.br/medidaProtetiva/.

O Ministério Público do seu município pode receber denúncias, dar informações e orientações às mulheres em situação de violência. E em tempos de pandemia está atendendo por meio do e-mail: ou[email protected] ou através do formulário disponível no link: https://www.mpms.mp.br/ouvidoria/cadastro-manifestacao e nos telefones 127 e 0800-647-1127.

Aplicativo MS DIGITAL, que facilita o acesso da população aos serviços essenciais de forma digital, sendo que os ícones Segurança e Mulher MS trazem orientações e possibilidade de denúncia on-line.

Com informações da Prefeitura de Corumbá