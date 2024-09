GNV está R$ 0,20 centavos mais barato nos postos da Capital

A Companhia de Gás Natural de Mato Grosso do Sul anunciou redução de R$ 0,20 centavos e o GNV pode ser encontrado a R$ 4,26 nos postos de Campo Grande, aumentando a competitividade em relação à gasolina e etanol, com uma média de 40% de economia na quilometragem.

Na ponta do lápis, o menor custo torna o combustível mais atrativo ainda para motoristas que buscam alternativas econômicas para fugir dos custos mensais com a gasolina e o etanol.

Thiago Fontana, coordenador comercial da MSGÁS, explica que a preferência pelo GNV se tornou um importante insumo para os proprietários de veículos que fazem as contas e precisam reduzir as despesas no final do mês, em especial os trabalhadores de aplicativos, que comumente rodam até dois mil quilômetros por mês em Campo Grande.

Além disso, Thiago Fontana elenca série de benefícios para reforçar a tomada de decisão no momento de o motorista optar pela conversão, que vão desde a isenção total de IPVA, das taxas do Detran e até um voucher de R$ 1 mil para abastecimento oferecido pela MSGÁS.

“O GNV é significativamente mais eficiente em termos de custo por quilômetro rodado. Com um metro cúbico de Gás Natural Veicular, um carro pode rodar até 14 km, enquanto com gasolina é até 9 km, e com etanol, até 7 km por litro. Essa maior autonomia por um menor custo faz com que o GNV seja uma excelente opção para quem busca reduzir os gastos com combustível, especialmente motoristas de aplicativos e serviços de aluguel. A soma desses fatores faz do GNV uma opção atrativa e sustentável para muitos motoristas, tanto em termos econômicos quanto ambientais”, enfatiza Thiago Fontana.

Aqui estão os principais ganhos:

Menor Impacto Ambiental: Veículos movidos a GNV emitem até 80% menos dióxido de carbono (CO2) em comparação com carros movidos a gasolina, contribuindo para uma redução significativa de poluentes na atmosfera e para uma condução mais sustentável.

Isenção de IPVA: Em Mato Grosso do Sul, os veículos movidos a GNV estão isentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Isso representa uma economia anual relevante, especialmente quando o IPVA pode ser uma despesa significativa.

Incentivos Financeiros: Além da isenção de IPVA, os proprietários de veículos convertidos para GNV também podem se beneficiar de outros incentivos, como vouchers de até R$ 1.000. Esses incentivos visam estimular o crescimento da frota de veículos a GNV em Campo Grande.

Sem Taxas de Regularização: Ao converter o veículo para GNV, há também isenções em taxas de regularização no Detran, o que reduz os custos burocráticos associados à conversão.

Durabilidade do Motor: Veículos movidos a GNV costumam ter maior durabilidade do motor, já que o GNV gera combustão mais limpa e homogênea, o que pode reduzir o desgaste das peças do motor ao longo do tempo.

Maior Competitividade para Motoristas de Aplicativos: Para motoristas de aplicativos como Uber, que rodam muitos quilômetros diariamente, o GNV se torna uma escolha altamente competitiva, devido à economia de combustível e redução de custos operacionais, aumentando a margem de lucro.

