Oscilação de energia afeta abastecimento de água em cinco bairros de Campo Grande

Oscilação de energia elétrica nesta sexta-feira (13), afetou o abastecimento de água em cinco bairros de Campo Grande, causando baixa pressão nas tubulações. O problema já foi identificado e deve ser normalizado em até 24 horas.

De acordo com a Águas Guariroba, empresa responsável pelo fornecimento de água tratada na Capital, os bairros que poderão ser afetados são: Coophasul, Coronel Antonino, Noroeste, Carandá Bosque e Dhama. É recomendado que os moradores dessas regiões pratiquem consumo consciente até que tudo seja restabelecido.

O problema foi causado pela saída de circuito de alta tensão do sistema de subtransmissão e identificado por equipe técnica, que alertou a concessionária

“A Águas Guariroba trabalha 24 horas para que o abastecimento da Capital não seja afetado neste período de estiagem. Com duas captações superficiais e 154 poços profundos, o sistema de abastecimento hídrico é capaz de atender toda a população e está preparado para operar em períodos de baixo índice pluviométrico.A Águas de Guariroba reforça que segue à disposição nos canais oficiais: 0800 642 0115 (SAC e WhatsApp), site www.aguasguariroba.com.br e aplicativo Águas APP”, afirmou em nota.

