Vídeo mostra caixão no meio de avenida movimentada de Campo Grande

Uma cena inusitada aconteceu na manhã desta sexta-feira (13), em Campo Grande. Um caixão caiu do carro fúnebre enquanto seguia pela Avenida Marechal Deodoro, em frente ao Hospital Regional.

Motoristas que passavam pelo local pararam e alertaram o condutor do carro funerário, que precisou retornar na contramão para colocar o caixão de volta no interior do veículo.

Quem passava pelo local, se assustou com a situação que não costuma ser comum. No momento do acidente não havia nenhum cortejo. Apesar do caixão ter ficado no meio da avenida, o funcionário o retirou rapidamente do local. Não houve tumulto no trânsito.

Confira o vídeo abaixo:

