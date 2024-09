Três são indiciados por divulgação de ‘nudes’ de adolescente

Três homens e um adolescente foram indiciados pela delegacia de Novo Horizonte do Sul por divulgarem imagens sexuais de uma adolescente sem autorização.

Os indicados, tem idades de 19 anos, 23 anos, 42 anos e 17 anos, respectivamente. O vídeo teria ciruclado no último final de semana, sendo divulgado em rede social e grupo de “whatsapp” sem sua permissão.

A equipe da polícia realizou deligigências e identificaram os envolvidos, que até o momento foram 4 pessoas. A Polícia Civil também informa todas as pessoas que compartilharam ou mantém o vídeo responderam pelo mesmo crime.

Os três homens indiciados responderam pelo crime de divulgação de cena de sexo ou pornográfica, cuja pena máxima é de 5 anos de reclusão e o adolescente responderá por ato infracional.

