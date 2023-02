Gasolina a R$ 4,59 e R$ 4,75 são as mais baratas na saída para SP

Há aproximadamente uma semana o Procon-MS realizou uma pesquisa de preços em 27 postos de combustíveis na rota de saída para São Paulo, em Campo Grande. Confira a tabela completa através do link.

O valor mais alto praticado nos últimos dias na região, tratando de gasolina normal no débito e no dinheiro, foi encontrada no Auto Posto Manções (Platinão), no quilômetro 484 da BR-163, a R$ 5,19. Enquanto no Auto Posto Morenão (Av. Costa e Silva 1059, Vila Progresso), na opção de crédito, fica a R$ 5,39.

Por outro lado, o preço mais barato para a gasolina foi visto a R$ 4,59, na opção débito e dinheiro, no posto Petrorádio, na rua Spipe Calarge n1º .441, região da Vila Portinho Pache. Próximo a esse valor somente no Posto Katia Locatelli (quilômetro 460 da BR-163,), a R$ 4,75.

Etanol

Na rota em questão, a maior variação foi de 18,36% do etanol comum, pagamento no crédito, sendo o maior valor de R$ 4,19 encontrado no Posto Santa Felicidade (Avenida. Gury Marques, 7804 – Jardim Santa Felicidade) e o menor valor de R$ 3,54 no Posto Katia Locatelli (localizado na rodovia BR 163 – Zona Rural).

A menor variação foi de 1,37% em relação ao etanol aditivado para o pagamento no dinheiro e débito. O maior valor foi de R$ 3,69 no Posto Cidade Morena (Avenida Eduardo Elias Zahran, 1727) e o menor valor de R$ 3,64 no Posto Katia Locatelli (Avenida Costa e Silva 14 – Jardim América).

Na ocasião foram levantados os valores praticados para comercialização de gasolina, etanol e diesel S 10 e S 500 comuns e aditivados, para pagamento à vista (em dinheiro) ou utilizando cartões de débito e crédito. Acesse também: Assassinato na Procon-MS abre questionamento sobre a insegurança em repartições públicas

