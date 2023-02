Livro infantil vira referência na abordagem do câncer em crianças

Nesta quarta-feira (15), é comemorado o Dia Internacional da luta contra o Câncer Infantil, doença que atinge milhares de crianças no Brasil e no mundo. E falar sobre esse assunto delicado e doloroso com os pequenos nunca é fácil, mas tudo depende da forma como o problema é retratado. A literatura pode ser um bom caminho.

A escritora Isa Colli aborda o câncer de maneira leve e lúdica no livro “Tulipa Glória e sua amiga Vitória”. O título tem como objetivo motivar e trazer esperança às crianças que lutam contra essa doença e aos seus familiares.

A obra conta a história de amizade entre a sementinha Glória e a menina Vitória, que está em tratamento contra a leucemia. É uma fábula encantadora que fala de amor, solidariedade e superação desta doença tão dolorosa.

O livro vem acompanhado de um material didático elaborado pela renomada educadora Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu, professora associada de Língua Portuguesa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), para ajudar o professor a desenvolver o tema em sala.

“Espero que o livro ajude a transmitir força aos pequenos leitores, dando esperança de que dias melhores virão. E que todos percebam a importância da prevenção, inspirando-se a ser agente motivador junto aos que estão passando por alguma situação de doença na família”, afirma Isa Colli.

O livro "Tulipa Glória e sua amiga Vitória" e todos os outros títulos da editora Colli Books podem ser encontrados facilmente no Brasil, na Europa, e no mundo todo nos principais sites de e-commerce no formato impresso e e-book.

Com informações da assessoria