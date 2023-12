Estudos sobre a Nova Ferroeste serão enviados ao Ibama

O Governo do Paraná vai protocolar nos próximos dias junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) as análises adicionais ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Nova Ferroeste, que estão sendo elaboradas desde novembro de 2021 pela Coordenação do Plano Ferroviário Estadual. O documento contém mais de 700 páginas e detalha 27 melhorias no traçado original, seis no ramal entre Cascavel e Foz do Iguaçu e 21 no trecho entre Maracaju (MS) e Paranaguá. As mudanças levam em consideração demandas das audiências públicas, de entidades setoriais e das prefeituras, que solicitaram adequações, como o aumento da distância entre o futuro trilho e áreas em desenvolvimento ou com fragmentos de mata nativa.

De acordo com o secretário de Estado e Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciencia, Tecnologia e Inovação (Semadesc) Jaime Verruck o projeto é prioritário para o Governo do Mato Grosso do Sul e vai judar a modernizar o eixo logístico do Estado. “Hoje, boa parte de tudo que nós exportamos sai pelo porto de Paranaguá. Os produtos, principalmente as comoditties seguem por rodovias em caminhões. Então esta ferrovia que saíra de Maracaju e chegará até Paranaguá vai dar mais competitividade à produção sul-mato-grossense”, salientou o secretário de Mato Grosso do Sul. A ferrovia, segundo ele, elevará a competitividade dos produtores e contribuirá para o acesso aos mercados internos dos estados do sul.

Após a obtenção da Licença Prévia Ambiental, o projeto completo da Nova Ferroeste vai a leilão, podendo ser arrematado por um consórcio ou uma única empresa. O governo trabalha nos últimos ajustes no edital que vai nortear essa disputa. O vencedor será responsável por construir e explorar toda a nova malha ferroviária por 99 anos.

