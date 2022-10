Nova Ferroeste avança e deve ser leiloada até o fim do ano

Projeto foi considerado elegível para emissão de títulos verdes

O projeto da Nova Ferroeste, que ligará Maracaju a Paranaguá, vive dois novos momentos. Primeiro, é que deve ser leiloada na Bolsa de Valores até o fim deste ano. Além disso, o corredor ferroviário foi considerado elegível para emissão de títulos verdes, os Green Bonds. A avaliação foi realizada por uma equipe multidisciplinar que seguiu os critérios de Transporte Terrestre da Climate Bonds Initiative (CBI), uma das principais referências de títulos climáticos do mundo.

A linha interestadual com 1.567 quilômetros vai dar origem ao Corredor Oeste de Exportação, conectando os estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Orçado em R$ 5 bilhões, o projeto deve reduzir em 30% os custos de produção.

“No Paraná, com o objetivo da Nova Ferroeste, estamos dando uma contribuição para promover um novo ciclo de crescimento econômico através da consolidação de uma central logística, sempre em harmonia com o meio ambiente”, explica o coordenador do Plano Estadual Ferroviário, Luiz Henrique Fagundes.

Os estudos realizados para a elaboração do projeto para emissão de títulos verdes consideraram como fonte de energia das futuras locomotivas a eletricidade e o óleo diesel.

O índice de emissão de gases poluentes foi o principal fator considerado. O parecer final apontou a emissão de 16g CO2 /TKU (tonelada/quilômetro útil), abaixo do limite das normas da CBI, que é de 24g CO2 /TKU. A partir desse resultado, o projeto pode ser submetido a uma análise para certificação de títulos verdes.

O investimento no modal ferroviário permite melhor aproveitamento energético no transporte de cargas, principalmente em longas distâncias. De maneira geral, o caminhão emite quatro vezes mais CO2 que o trem para levar a mesma carga. O transporte é a segunda atividade que mais contribui para as emissões globais de gases de efeito estufa, atrás apenas da geração de eletricidade.

Para o secretário da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Produção, Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar), Jaime Verruck, o reconhecimento coloca o projeto em mais consonância ainda com a meta do Governo de MS em se tornar Carbono Neutro em 2030.

“Temos uma preocupação com a redução desses índices no Estado, e isso é recorrente em todo o mundo. Prova disso é o interesse de investidores em projetos com potencial para obtenção de títulos verdes e climáticos para entregar produtos e serviços de qualidade com o menor impacto ao meio ambiente. As certificações elevam a confiança e a transparência diante dos investidores e clientes”, finalizou.

Reconhecimento

Esses títulos são fundos financeiros disponíveis, destinados a empreendimentos verdes. São similares aos títulos de dívidas comuns com a diferença essencial de que só podem ser usados para financiar investimentos considerados sustentáveis. “Com isso a gente passa a ter acesso a capitais e aporte de fundos que não teríamos em condições normais, porque são destinados somente a empreendimentos como esse”, completa o coordenador do Plano Estadual Ferroviário.

Os bancos estrangeiros e o BNDES – o maior banco nacional de desenvolvimento – oferecem opções de crédito voltadas a projetos verdes. Essas opções envolvem recursos disponíveis exclusivamente para empresas que alguns critérios ambientais específicos definidos pelas certificadoras. O resultado dessa avaliação poderá ser utilizado pelo vendedor do leilão do projeto.

Fagundes afirma que essa conquista junto com o licenciamento ambiental, o qual está em análise do Ibama, irá proporcionar mais conforto. “Os investidores terão mais conforto, no que irá aumentar a atratividade para o empreendimento quando colocarmos na Bolsa de Valores. Estamos falando de fundos de trilhões de dólares, e são valores vultosos cujo vencedor do leilão vai passar a ter acesso.”

Licença Prévia Ambiental

O Governo do Paraná ainda está aguardando a emissão da LP (Licença Prévia) pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis). Os técnicos do órgão licenciador realizaram, no primeiro semestre do ano, sete audiências públicas em Mato Grosso do Sul e no Estado do Paraná. Mais de três mil pessoas participaram de maneira presencial e virtual.

Este ano a Nova Ferroeste também passou a integrar a Iniciativa de Mercados Sustentáveis ligada à Coroa Britânica.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado do MS.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.