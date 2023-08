Polícia Civil cumpre mandado de homem que estuprou a própria sobrinha em Bela Vista

Na tarde desta terça-feira (29), a Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista realizou a prisão de um homem de 50 anos de idade, condenado por crime de estupro de vulnerável ocorrido na mesma cidade no ano de 2020. A vítima do crime foi identificada como sendo a própria sobrinha do acusado.

A investigação, que foi conduzida pela Delegacia de Polícia da cidade, resultou em uma condenação de 18 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado. O crime de estupro de vulnerável é considerado grave perante a lei, uma vez que envolve abuso sexual contra uma pessoa em condição de vulnerabilidade, como menores de idade.

Após o julgamento e a confirmação da sentença condenatória pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS) no ano de 2022, o réu havia se mantido foragido, evitando o cumprimento da pena. No entanto, as autoridades policiais finalmente conseguiram localizá-lo em uma residência alugada na região.

Diante disso, a Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista cumpriu um mandado de prisão, garantindo que o indivíduo fosse detido e levado sob custódia. O próximo passo é o encaminhamento do preso ao presídio de Jardim, cidade localizada no mesmo estado, onde ele permanecerá à disposição da justiça para cumprir a pena estabelecida.