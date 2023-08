Jornal O Estado firma parceria internacional com a “Xinhua News Agency”

O empresário e proprietário do Jornal O Estado, Jaime Valler se diz satisfeito e honrado pelo feito. “Essa parceria é muito mais para o Estado do que para o jornal, porque exportaremos coisas boas daqui para que outros conheçam e venham usufruir dessa natureza exuberante que MS tem. Além de uma parceria informativa, esse elo também mostrará o que temos de pujante no estado, o nosso agronegócio.”

Exportar informações, notícias e as belezas do nosso querido Estado para o Mundo é agora a nossa missão. Por meio do portuguese.news.cn , o jornal sul-mato-grossense e a agência de notícias chinesa agora fortalecem a relação entre os países que possuem forte parceria comercial há longa data.

Na manhã desta quarta-feira (30), o Jornal O Estado firmou uma parceria internacional com a “Xinhua News Agency”. Sendo assim, reforçamos o nosso alcance não só em Mato Grosso do Sul, mas também ao nível internacional.

Como representante da agência, Chen Weihua visitou a redação para assinar o acordo. “Somos os maiores parceiros comerciais do Brasil. Os dois países tem uma relação forte e os povos deveriam se conhecerem mais. A China conhece muito sobre o Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, mas Mato Grosso do Sul não.”

Xinhua News Agency foi fundada em 1981, se tornando a maior agência de notícias da China e também uma das maiores internacionais, com total 182 filiais em mais de 110 países. No Brasil, a agência conta com escritórios em Brasília e São Paulo.

“Portanto, a missão do jornalismo e de uma agência de notícias é fazer uma ponte entre os dois povos, as duas culturas diferentes. Temos essa ideia de realizar parcerias com grandes veículos de comunicação do Brasil”, explica o chinês que participou e mostrou seu bom português no Podcast Entrevistando, da TV O Estado Play.

Múcio Aguiar, presidente e representante da AIP (Associação de Imprensa de Pernambuco) foi fundamental para realização do progresso de união entre as entidades. “O produto do futuro e do presente é a segurança alimentar, tanto é que MS é um grande fornecedor. O fato é notório, tanto que a Revista Forbes citou, na edição de agosto, publicou que um dos melhores estados para investimentos é Mato Grosso do Sul”, valoriza. Acesse também: Prefeituras podem ter “apagão financeiro” sem repasse das emendas