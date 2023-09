Empresários estimam um semestre melhor para o comércio

O ICEC (Índice de Confiança dos Empresários do Comércio) de Campo Grande aponta uma recuperação, seguindo a tendência nacional. O indicador ficou em 113,3 pontos em agosto, ante 107,3 no mês passado. A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira, 30 de agosto, pela Confederação Nacional do Comércio (CNC).

A expectativa de contratação de funcionários (50,5%), de melhorar a empresa (48,8% de melhorar muito e 38 % de melhorar pouco), além de uma expectativa melhor para o próprio comércio (39,6% melhorar muito; 40,2% melhorar pouco) foram responsáveis pelo aumento do ICEC.

“O segundo semestre – tradicionalmente – é mais competitivo e vantajoso para o setor comercial e a pesquisa indica que os comerciantes demonstram mais confiança para as próximas vendas. Vale lembrar que estamos nos aproximando de importantes datas como a Black Friday e Dia das Crianças, um esquenta para as vendas de final de ano”, afirma a economista da Fecomércio, Regiane Dedé de Oliveira.

