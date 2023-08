Governo de MS inicia pesquisa para traçar perfil de população vulnerável no Estado

No intuito de traçar um panorama mais abrangente da realidade socioeconômica da população vulnerável do Estado, o Governo de Mato Grosso do Sul anunciou a instituição de um Grupo de Trabalho encarregado de liderar uma pesquisa inovadora. A iniciativa, conduzida pela Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), visa coletar dados essenciais e identificar pessoas em situação de vulnerabilidade social, com foco especial naquelas que atualmente não são beneficiárias de qualquer tipo de assistência social.

A secretária da Sead, Patrícia Cozzolino, destacou a importância desse esforço conjunto: “Com a criação deste Grupo de Trabalho pelo governador Eduardo Riedel, estamos comprometidos em aprofundar nossas ações para que essa pesquisa possa revelar, com precisão, perfis que muitas vezes não estão representados nos registros oficiais, como o Cadastro Único, nem mesmo nas principais pesquisas, como as realizadas pelo IBGE. Com isso, as pessoas em situação de vulnerabilidade social poderão ser direcionadas aos programas mais adequados às suas necessidades.”

A criação do Grupo de Trabalho foi motivada pela necessidade de aprimorar as políticas públicas de assistência social, fundamentadas em uma base de dados e cadastros completos que genuinamente reflitam a realidade socioeconômica da população vulnerável nos diversos municípios do Mato Grosso do Sul.

Equipes de pesquisa compostas por servidores públicos ativos serão mobilizadas nos municípios do estado. Além disso, a Secretaria Estadual de Administração (SAD) e a Secretaria Estadual de Governo e Gestão Estratégica (Segov) irão colaborar indicando servidores para integrar o Grupo de Trabalho.

O presidente do Grupo de Trabalho e secretário-adjunto da Sead, Anderson Chadid, revelou que o primeiro encontro já está em fase de planejamento e estima-se que a pesquisa seja concluída em 90 dias a partir de sua implementação.

“Ao coletarmos cada dado, nos dedicaremos para garantir o máximo de precisão e um perfil fiel possível. O progresso econômico de Mato Grosso do Sul é evidente, e na esfera social não será diferente. Vamos avançar sem deixar ninguém para trás”, concluiu a secretária Patrícia Cozzolino.

Com informações do Governo de MS