Polícia Civil prende suspeita de tráfico de drogas em Ladário

Nesta quarta-feira (30), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Ladário, prendeu em flagrante uma suspeita de envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As investigações tiveram início a partir do cumprimento de um mandado de busca domiciliar no bairro Alta Floresta.

Os detalhes da operação revelam a complexidade das atividades criminosas. Durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar em 20 de julho deste ano, A.K.V.B. (27) disparou um tiro para o alto e fugiu em direção a uma mata, buscando escapar da abordagem policial. Contudo, após a emissão de um mandado de prisão preventiva, a polícia finalmente localizou e deteve o indivíduo.

À medida que as investigações progrediram, ficou evidente que sua namorada, K.K.G.B., também estava envolvida no comércio de substâncias ilícitas. Além disso, a investigada tentou coagir testemunhas para que não confirmassem as atividades criminosas de seu parceiro. Isso levou à emissão de um mandado de prisão também para K.K.G.B., que foi cumprido pela polícia.

Após a prisão, a suspeita foi encaminhada à Unidade Policial, onde serão tomadas as providências legais necessárias. Ela permanecerá à disposição da Justiça enquanto o desdobramento da investigação continua para esclarecer todos os detalhes dos crimes em questão.

Com informações da Depac