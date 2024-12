Em clima de Black Friday alimentos do hortifruti registram melhores preços

O quilo da cebola e batata custavam entre R$ 2,66 e R$ 4,19 em supermercados da Capital

Muito comum no comércio de produtos eletrodomésticos, o período da Black Friday também vem conquistando o setor dos supermercados em Campo Grande. Onde os estabelecimentos aproveitam a “onda” para ofertar alimentos e produtos com preços de promoção para o consumidor. De acordo com a pesquisa de preço do jornal O Estado, realizado semanalmente, a temida seção de hortifruti – que há meses atrás apresentava preços super inflacionados, nesta sexta-feira (29) o setor demonstrou preços mais baixos para a clientela.

Segundo a coleta de preços da reportagem, em alguns mercados era possível comprar o quilo da cebola por R$ 1,75, o maior valor encontrado foi de R$ 3,99. Considerando os seis estabelecimentos visitados, o consumidor pagava em média R$ 2,66 no quilo. Cabe ressaltar que até meados deste ano, conforme divulgado pelo jornal em outras pesquisas, o campo-grandense chegou a desembolsar em torno de R$ 8,00 para levar para casa a cebola. Outro alimento que o consumidor pode adquirir mais em conta foi a batata, seu preço médio chegou a custar R$ 4,19.

O quilo do tubérculo custava entre R$ 2,75 e R$ 4,99, valores que revelam uma diferença de preço de até 80% de um comércio para o outro. No entanto, a maior variação de preço ficou mesmo com a cebola, com aumento de até 128%. O preco do quilo do tomate também agradou a lista de compras para aqueles que foram nos supermercados ontem. Podendo pagar entre R$ 2,49 e R$ 3,99. A banana nanica também teve queda nos preços em comparação ao levantamento da semana anterior, quando o quilo chegou a custar R$ 8,99. Já nesta semana o preço baixou para R$ 3,59 o quilo.

O pacote de arroz de cinco quilos da marca Tio Lauterio, também animou o comércio, o produto pode ser comprado pelo valor de 22,99. O produto ficou 8,30% mais barato nesta data de promoções, frente a semana passada onde o produto chegou a custar entre R$ 24,90 e R$ 32,99. Já o pacote de feijão deu um quilo é vendido entre R$ 4,59 e R$ 6,79. A margarina de 500 g (Qualy) ficou 43,72% mais em conta, o preço reduziu de R$ 7,89 na semana passada, para R$ 5,49 nesta última pesquisa.

Com uma queda de 15,07% o alívio no bolso chegou também a seção de materiais de higiene. O papel higiênico com 12 unidade, da marca Neve, que custava cerca de R$ 22,90 na pesquisa anterior, na atual pesquisa o menor preço coletado foi de R$ 19,90. O sabonete em barra Luz, de 85 g foi encontrado nas prateleiras custando entre R$ 1,85 e R$ 3,99, a variação de preço atingiu a marca de 115% entre os seis pontos de venda. E o creme dental da marca Colgate contendo 90 g, era repassado para o consumidor custando entre R$ 3,99 e R$ 6,79.

Açougue

As compras nos açougues de supermercados tem ficado mais caro neste reta final do ano. Com um aumento significativo e acima da inflação, o item está dificultando cada vez mais o carrinho de compras e no orçamento. Neste pesquisa, o quilo do coxão mole, a vácuo custa em torno de R$ 45,99 e R$ 37,90 a variação de preço ficou em 21%.

Em melhores condições para compra, o frango congelado tem se tornado uma opção de consumo de proteína, a repostagem encontrou o alimento sendo vendido entre R$ 8,99 e R$ 11,55. A diferença de preço da carne de ave é um pouco maior (28,48%), do que a variação da carne. Apesar de preços mais em conta, a carne de frango, subiu 11,7% em setembro, conforme dados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), índice que mede a inflação do país.

Por Suzi Jarde

