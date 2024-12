Fiscalização do PROCON Municipal na Black Friday 2024 não registra casos de propaganda enganosa

O PROCON Municipal de Campo Grande realizou uma fiscalização intensiva durante a Black Friday deste ano, com o objetivo de proteger os consumidores contra práticas comerciais inadequadas e publicidade enganosa. A operação envolveu três equipes de fiscais, que inspecionaram diversos locais da cidade, acompanhando as ofertas e promoções de lojas de eletroeletrônicos.

Ao todo, foram inspecionadas seis lojas que promoviam uma ampla variedade de produtos, como televisores e eletrodomésticos. Durante a ação, os fiscais monitoraram 166 itens, sendo 46 deles anunciados como promocionais. Após uma análise detalhada, nenhuma irregularidade foi identificada em relação à publicidade enganosa. As lojas fiscalizadas demonstraram transparência nas informações sobre os produtos e promoções, cumprindo as normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

O subsecretário do PROCON Municipal, José Costa Neto, destacou a importância da operação. “A Black Friday é um momento em que muitos consumidores buscam ofertas e descontos. Nossa missão é garantir que esses consumidores sejam tratados com respeito e que tenham acesso a informações claras e verdadeiras sobre os produtos. A fiscalização desta edição foi um sucesso, e ficamos satisfeitos em não encontrar irregularidades.”

A fiscalização da Black Friday 2024 reflete o compromisso do PROCON Municipal em proteger os direitos dos consumidores e promover um ambiente de compras mais justo e transparente. A atuação proativa do órgão ressalta a importância de um comércio ético e responsável, beneficiando tanto os consumidores quanto os comerciantes que seguem as regras.

Para mais informações ou para registrar denúncias, entre em contato com o PROCON Municipal de Campo Grande pelo canal 156, opção 2.

Com PREF CG

