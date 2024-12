Com mais de 244 mil novos RGs emitidos em MS, abstenções preocupam autoridades

Mais de 244 mil sul-mato-grossenses já possuem o novo modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN), conforme dados divulgados pela Polícia Científica. Popularmente conhecido como “novo RG”, o documento tem atraído a atenção dos cidadãos pela praticidade de integrar outras informações essenciais, como a CNH e a condição de doador de medula.

Apesar do aumento significativo na emissão, que ultrapassa 30 mil documentos mensais, as autoridades enfrentam um desafio: cerca de 30% das pessoas que agendam o atendimento não comparecem, atrasando o processo de emissão para outros interessados.

A CIN moderniza o sistema de identificação nacional. Com validade de até 10 anos para a maioria da população e sem prazo para idosos acima de 60 anos, o documento inclui funcionalidades como QR Code para verificação de autenticidade e a possibilidade de acesso em formato digital pelo aplicativo GOV.BR.

Além disso, o novo RG promete centralizar informações importantes, como CPF, NIS, PIS, tipagem sanguínea e condições médicas específicas, tudo isso para facilitar o dia a dia do cidadão.

O processo para emitir o novo RG é simples:

– Acesse o site servicos.sejusp.ms.gov.br;

– Escolha a opção de 1ª ou 2ª via;

– Selecione o posto de identificação mais próximo e agende data e horário;

– Preencha os dados solicitados;

– Confirme o agendamento por e-mail.

– No dia marcado, leve os documentos obrigatórios: CPF e certidão de nascimento ou casamento. Documentos opcionais incluem Certidão de Naturalização, NIS, PIS, tipagem sanguínea e título de eleitor.

A CIN está disponível em versões física e digital. A física pode ser feita em papel ou policarbonato, atendendo aqueles sem acesso a dispositivos eletrônicos. Já a versão digital estará disponível no GOV.BR, mas apenas após a emissão da carteira física. Ambas possuem o mesmo layout e nível de segurança.

A emissão da primeira via do novo RG é gratuita e poderá ser realizada até 2032. No entanto, as autoridades reforçam a importância de cumprir o agendamento, evitando abstenções que comprometem o sistema e geram atrasos.

