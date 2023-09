Ecossistema Inovação vai fomentar cadeias produtivas em Corumbá e Ladário

As cidades de Corumbá e Ladário agora contam com um Ecossistema Local de Inovação. A iniciativa foi lançada oficialmente nesta terça-feira (12), com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação da Semadesc, do Sebrae-MS, Sistema Fecomércio, Sistema S, empresas, instituições de apoio e educacionais, organizações não governamentais. O lançamento ocorreu no Senac Corumbá.

“É um movimento que visa o desenvolvimento sustentável e inovador para a região, por meio de políticas e ações estratégicas voltadas para a inovação e o empreendedorismo. O foco é desenvolver as cadeias produtivas da região, como a mineração, o turismo e o agronegócio, por meio de ações de inovação, movimento é organizado por diferentes entidades”, comentou o secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Semadesc, Ricardo Senna, que participou do evento e ministrou a palestra “Acelerando o desenvolvimento por meio de ações de ciência, tecnologia e inovação”.

O trabalho para a consolidação do Ecossistema Local de Inovação de Corumbá e Ladário teve início em 2022, a partir de um estímulo do Sebrae/MS, que em sua atuação, visa a consolidação destes ambientes no Estado para trazer oportunidades aos pequenos negócios. “Os próximos passos a partir deste lançamento do Ecossistema de Inovação de Corumbá e Ladário é a gente monitorar a execução do plano. Apoiar naquilo que é importante e entender que estamos tratando de uma região muito importante, tanto do ponto de vista da biodiversidade, da mineração, do comércio internacional. Precisamos entender o que está sendo proposto, de que forma o Governo do Estado e o Sebrae podem ajudar, assim como as outras instituições podem colaborar para que todas essas ações saiam do planejamento e se tornem realidade”, afirma Ricardo Senna.

Para o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, o papel da instituição é fundamental para um ambiente de negócios promissor aos pequenos empresários. “Após o mapeamento que foi feito, essa união de universidades, institutos, prefeitura, câmara, associação, o Sistema “S”, e sindicatos vão trabalhar no aprofundamento desse trabalho. Assim, conseguimos continuar fazendo a ponte entre quem quer continuar e quem quer produzir”, ressalta o diretor-superintendente.

O Ecossistema Local de Inovação de Corumbá e Ladário tem como prioridade o desenvolvimento de ações para a cadeia de mineração, o turismo e o agronegócio. Ao final, o objetivo é marcar a região como um Polo de Referência em inovações tecnológicas e empreendedorismo em Mato Grosso do Sul.

Também estiveram presentes no lançamento o 1º Vice-Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Luiz Gonzaga Crosara Júnior; o presidente da Associação Comercial de Corumbá, André Campos; o gerente do Senac Corumbá, Herivelton Breitenbach; o secretário Municipal de Administração de Ladário, Luciano Jara; entre outras autoridades locais.

