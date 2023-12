Sistema Comércio MS participa de encontro sobre negócios na fronteira em Corumbá

O Sistema Comércio MS, por meio do Senac MS e da Fecomércio MS, participa, entre os dias 8 e 9, do 1º Encontro de Negócios da Fronteira Brasil/Bolívia, que será realizado no Centro de Convenções do Pantanal – Miguel Gómez, no Porto Geral, em Corumbá. O evento contará com palestrantes dos dois países, além de rodadas de negócios e exposições.

O Senac participará do evento com a palestra “Freeshop – Estratégias de competitividade para as empresas locais e seu impacto na economia local”, falando sobre a experiência e as oportunidades de negócio envolvendo o mercado de freeshops. A palestra será realizada no dia 9, às 10h, com o representante da Fecomércio Rio Grande do Sul, Manuel Suárez.

O evento é promovido pela Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso do Sul e pela Grande Loja Simbólica da Bolívia, com parceria da Fecomércio MS, Senac MS, Governo do Estado de MS, entre outros.

Os organizadores explicam que o objetivo do 1º Encontro de Negócios é mostrar as oportunidades que surgirão com as novas perspectivas para o comércio de Corumbá/Porto Quijaro e Porto Suarez diante dos investimentos que serão aportados nesta área de fronteira, que abriga 60% do Pantanal e conta com grande potencial econômico, cenário bastante convidativo para investimentos nas áreas de turismo ecológico e de pesca. Outro diferencial é que Corumbá, sede do evento, é uma das poucas cidades do Brasil que detém o privilégio de possuir um Centro Histórico integrado à natureza.

Um jantar de confraternização, no Hotel Nacional Palace, marcará o encerramento do evento. Não será cobrada taxa de inscrição para participação nas palestras e na rodada de negócios. Todos os participantes que preencherem o formulário de inscrição receberão certificado.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.