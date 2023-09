Policiais recuperam celular furtado dentro de órgão público federal

Na manhã de hoje (14), agentes da Polícia Federal (PF), cumpriram mandados de busca e apreensão com objetivo de recuperar aparelho celular funcional furtado de órgão público federal localizado na cidade de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início a partir do desaparecimento de um aparelho celular de uso institucional das dependências da Procuradoria do Ministério Público Federal. O caso aconteceu no dia 28 de agosto deste ano. Logo após, os policiais federais iniciaram a investigação, quando a medida de busca e apreensão foi determinada nesta semana pela Justiça Federal

Durante as investigações, a agentes da PF identificaram o envolvimento de uma funcionária terceirizada, favorecida pelo livre acesso às dependências do órgão.

O delito de furto qualificado por abuso de confiança tem pena máxima de até oito anos de reclusão e multa.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.